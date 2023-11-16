تعلن شركة فينيكس غروب بي إل سي بدء فترة الطرح العام الأولي المتوقعة (IPO)

(MENAFN
- TimesNewswire ) أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 نوفمبر 2023 – تعتزم شركة فينيكس غروب بي إل سي، وهي عملاق تعدين العملات المشفرة المحلي في الإمارات، الانضمام إلى بورصة أبو ظبي للأوراق المالية. ولذلك فإن مؤسسي الشركة، بيجان علي زاده فارد ومناف علي، وهما من رواد التكنولوجيا الخبراء في مجال بلوك تشين والعملات المشفرة، متحمسان للإعلان عن أول طرح أولي في المنطقة، لمجموعة شركات خاصة متخصصة في مجالات العملات الرقمية وتقنية بلوك تشين في أبو ظبي.
وتعتبر فينيكس غروب بي إل سي الرائدة في الابتكار في مجال بلوك تشين والعملات المشفرة، وتسرها أن تعلن عن بدء فترة العرض العام الأولي ابتداءً من 16 نوفمبر 2023. تنطلق هذه الخطوة البارزة بتوافر 907,323,529 سهمًا بسعر عرض قدره 1.50 درهم إماراتي للسهم، مما يفتح نافذة فرصة للمستثمرين للانضمام إلى رحلة نمو مجموعة فينيكس.
تمتد فترة العرض حتى 18 نوفمبر 2023، وسيتمكن المستثمرون خلالها من الحصول على حصة بنسبة 17.64٪ من رأس المال المساهم به في الشركة، والذي يبلغ قبل العرض 5,141,500,000 سهم. يعد هذا العرض دليلاً على التزام فينيكس غروب بالابتكار وتمسّكها بموقعها الاستراتيجي في اقتصاد العملات المشفرة الناشئ في الشرق الأوسط.
تضمن فينيكس غروب عملية ميسرة لجميع المشتركين المحتملين من خلال التعامل مع البنك الرائد المستلم، بنك أبوظبي الأول والمدير الرئيسي، شركة الأوراق المالية الدولية، وتنظيم العروض وقد اتخذت الشركة تدابير لكلا المستثمرين التجزئة والمحترفين، مع التركيز على الشمولية والشفافية.
يتزامن هذا العرض في وقت توسع فيه شركة فينيكس غروب نشاطها وهي على استعداد للنمو الكبير، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. لقد جعلت قدرة الشركة القوية على التكيف واستراتيجياتها المتقدمة منها اختيارًا ممتازًا للاستثمار للطامحين في الاستفادة من هذه المغامرة الواعدة.
ستتم دعوة المستثمرين للتقدم بطلبات للحصول على الأسهم خلال فترة العرض وأن يكونوا جزءًا من مستقبل فينيكس غروب الرائع. للحصول على معلومات تفصيلية حول عملية الاشتراك وللاطلاع على الكتيب، يرجى زيارة موقع فينيكس غروب على الويب أو التواصل مع البنك الرائد المستلم.
نبذة عن فينيكس غروب بي إل سي
تقدم فينيكس غروب بي إل سي حلولًا مبتكرة وإمكانات نمو واسعة في قطاعي بلوك تشين والعملات المشفرة، داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها، مما يجعلها في طليعة هذين القطاعين.
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