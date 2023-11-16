حماس: كتائب القسام أعطبت 33 آلية للعدو خلال 48 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حماس أسامة حمدان إن كتائب القسام أعطبت 33 آلية للعدو خلال 48 ساعة.



وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي أن العدو ارتكب جريمة حرب وحشية بهجماته على مجمع الشفاء الطبي.



ونوه أن رواية العدو بشأن أدلته المزعومة بمجمع الشفاء سخيفة وهزلية مشيرا أنه لا يعقل تخزين أسلحة بجوار أجهزة الرنين المغناطيسي في أي مستشفى كما يزعم الاحتلال.



وأشار أن قوات العدو هي من أدخلت الأسلحة المزعومة في صناديق إلى مستشفى الشفاء مؤكدا أن رواية العدو بشأن الأسلحة المزعومة بمجمع الشفاء تمثل فضيحة له في كل جوانبها.

