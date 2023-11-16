حماس: كتائب القسام أعطبت 33 آلية للعدو خلال 48 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حماس أسامة حمدان إن كتائب القسام أعطبت 33 آلية للعدو خلال 48 ساعة.
وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي أن العدو ارتكب جريمة حرب وحشية بهجماته على مجمع الشفاء الطبي.
ونوه أن رواية العدو بشأن أدلته المزعومة بمجمع الشفاء سخيفة وهزلية مشيرا أنه لا يعقل تخزين أسلحة بجوار أجهزة الرنين المغناطيسي في أي مستشفى كما يزعم الاحتلال.
وأشار أن قوات العدو هي من أدخلت الأسلحة المزعومة في صناديق إلى مستشفى الشفاء مؤكدا أن رواية العدو بشأن الأسلحة المزعومة بمجمع الشفاء تمثل فضيحة له في كل جوانبها.
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