تحويلات مرورية على شارع الأردن - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء أعمال مشروع صيانة وتعبيد شارع الأردن للمنطقة الممتدة من قرية أبو نصير وحتى التقاء الشارع مع طريق عمان - جرش.
وستبدأ الوزارة بأعمال كشط الخلطة الاسفلتية ومعالجة التشققات حيثما لزم اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١٨.
وسيتم تقسيم الاعمال على مراحل بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم العمل وتحويل حركة السير جزئياً بالتعاون مع كوادر مديرية الأمن العام في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ اعمال الكشط والخلطات الاسفلتية.
وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.
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