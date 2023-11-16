المفوض العام للأونروا: ما رأيته في قطاع غزة لن أنساه أبدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المفوض العام لوكالة الأونروا إن ما رآه في قطاع غزة لن ينساه أبدا.



وأضاف في مؤتمر صحفي أن أطفال غزة النازحون يكافحون للحصول على قليل من الطعام والماء.



وأكد أنه لا يوجد مكان واحد آمن في قطاع غزة بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة مشيرا أن 103 من العاملين بالأمم المتحدة قتلوا في القصف على قطاع غزة وعدد آخر لا يزال تحت الأنقاض.



وتابع "وكالتنا لا تعلم الكراهية في مدارسها كما جرى الترويج له أخيرا ضمن حملة ضد مدارس الأونروا".

