المفوض العام للأونروا: ما رأيته في قطاع غزة لن أنساه أبدا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المفوض العام لوكالة الأونروا إن ما رآه في قطاع غزة لن ينساه أبدا.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن أطفال غزة النازحون يكافحون للحصول على قليل من الطعام والماء.
وأكد أنه لا يوجد مكان واحد آمن في قطاع غزة بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة مشيرا أن 103 من العاملين بالأمم المتحدة قتلوا في القصف على قطاع غزة وعدد آخر لا يزال تحت الأنقاض.
وتابع "وكالتنا لا تعلم الكراهية في مدارسها كما جرى الترويج له أخيرا ضمن حملة ضد مدارس الأونروا".
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