بورصة عمان تغلق على ارتفاع
التاريخ
11/16/2023 10:11:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.56 بالمئة الى مستوى 2394 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.9 مليون دينار ، نتيجة تنفيذ 2297 صفقة.
MENAFN16112023000208011052ID1107440712
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.