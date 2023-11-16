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بورصة عمان تغلق على ارتفاع

11/16/2023 10:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.56 بالمئة الى مستوى 2394 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.9 مليون دينار ، نتيجة تنفيذ 2297 صفقة.

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