الأسهم الأمريكية تحاول التماسك بالمكاسب أمام ارتفاع طلبات إعانة البطالة

واصلت الأسهم الأمريكية الارتفاع وإن كانت بشكل هامشي، رغم ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا أكثر من المتوقع.

وارتفع المؤشر داو جونز نحو 160 نقطة أو 0.36% وفي طريقه للارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، فيما زاد المؤشر ستاندر آند بورز 500 نحو 0.30%، وصعد المؤشر ناسداك نحو 0.1%.

فيما أظهرت البيانات زيادة عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن ظروف سوق العمل استمرت في التحسن وهو ما قد يساعد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في معركته لكبح التضخم.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 13 ألفاً إلى 231 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 220 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

كما أظهرت البيانات يوم الخميس أن أسعار الواردات انخفضت بنسبة 0.8% في أكتوبر، أكثر من توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز بنسبة 0.3%.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، وهو مقياس لأسعار الجملة، بنسبة 0.5%. ويمثل هذا أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020.