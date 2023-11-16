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بالتل تعلن انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة

11/16/2023 10:00:28 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية " بالتل " انقطاع كامل في خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد منع ادخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية.


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