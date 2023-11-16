بالتل تعلن انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة

بالتل تعلن انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة
التاريخ
11/16/2023 10:00:28 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية " بالتل " انقطاع كامل في خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد منع ادخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية.
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