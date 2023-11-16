القدرة: الاحتلال جمع جثامين الشهداء من ساحة الشفاء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالالمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ، مساء الخميس ، ان قوات الاحتلال جمعت وأخذت جثامين الشهداء التي كانت موجودة في ساحة مشفى الشفاء
واضاف ان مصابة توفيت بسبب توقف أجهزة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي ، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال تعتبر مجمع الشفاء منطقة حرب والوضع خطير جدا في المجمع
وتابع ان قوات الاحتلال دمرت جميع السيارات في مجمع الشفاء وترفض خروج الكوادر الطبية أو المرضى
MENAFN16112023000151011027ID1107440544
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.