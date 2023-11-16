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القدرة: الاحتلال جمع جثامين الشهداء من ساحة الشفاء

11/16/2023 9:37:53 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالالمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ، مساء الخميس ، ان قوات الاحتلال جمعت وأخذت جثامين الشهداء التي كانت موجودة في ساحة مشفى الشفاء

واضاف ان مصابة توفيت بسبب توقف أجهزة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي ، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال تعتبر مجمع الشفاء منطقة حرب والوضع خطير جدا في المجمع

وتابع ان قوات الاحتلال دمرت جميع السيارات في مجمع الشفاء وترفض خروج الكوادر الطبية أو المرضى

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