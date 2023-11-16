2735 معتقلا في الضفة منذ 40 يوما

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأربعاء، وحتى فجر الخميس، 85 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم الفتاة فيروز سلامة طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت، تم اعتقالها من سكنها الجامعي.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: الخليل، قلقيلية، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة، علما أنه جرى الإفراج عن مجموعة من المعتقلين لاحقا.
ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ معركة“طوفان الأقصى”، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي نحو 40 يوما، إلى أكثر من 2735، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والحرب الإسرائيلية على غزة، بعد السابع من أكتوبر الماضي، وشملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.
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