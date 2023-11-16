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2735 معتقلا في الضفة منذ 40 يوما

11/16/2023 9:37:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأربعاء، وحتى فجر الخميس، 85 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم الفتاة فيروز سلامة طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت، تم اعتقالها من سكنها الجامعي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: الخليل، قلقيلية، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة، علما أنه جرى الإفراج عن مجموعة من المعتقلين لاحقا.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ معركة“طوفان الأقصى”، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي نحو 40 يوما، إلى أكثر من 2735، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والحرب الإسرائيلية على غزة، بعد السابع من أكتوبر الماضي، وشملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.

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