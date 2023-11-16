قصر رونالدو الشامخ بمدينة لشبونة البرتغالية يُثير شكوى وتذمر الجيران!

يبدو أن القصر الجديد لكريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، في موطنه بمدينة لشبونة البرتغالية، بات يثير شكاوى السكان المجاورين بسبب أعمال البناء الطويلة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية وفقا لروسيا اليوم أن هناك بعض الصعوبات في أعمال البناء الخاصة بالقصر الذي يبعد 20 دقيقة غرب مدينة لشبونة، وتقدر قيمته بنحو 22 مليون يورو، ما يجعله أغلى منزل في البرتغال.

ومن المقرر أن يتكون القصر من 4 طوابق، ويتضمن واجهات مصنوعة بالكامل من الزجاج، مما يسمح بإطلالات خلابة على المناظر الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك هناك خطط تشمل بناء غرفة سينما، وصالة ألعاب رياضية، وملعب تنس، بالإضافة إلى 4 أجنحة فاخرة.

وبطبيعة الحال، أدى إنشاء مثل هذا المبنى المعقد إلى بعض الصعوبات أثناء البناء، حيث أفاد التقرير أنه كان لا بد من زيادة الميزانية وتأجيل الموعد النهائي لإنهاء العمل، وهذا ما لم يكن جيدا مع جيران رونالدو المستقبليين.

وقال أحد السكان في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية: "لقد أمضينا ثلاث سنوات في البناء، المنزل كبير جدا لدرجة أنه يبدو وكأنه مستشفى".

وأضاف: "لقد تم قطع شارعي لعدة أشهر، وحديقتي مليئة بالغبار، كل ذلك بسبب هرم الفرعون رونالدو".

وحسب التقرير، من المتوقع أن يستمر البناء حتى يونيو 2024، ومع ذلك، فإن عقد رونالدو في النصر يمتد حتى يونيو 2025، مما يعني أنه يمكن أن يقضي عاما إضافيا في إجراء تعديلات محتملة قبل العودة في النهاية إلى وطنه، بينما يأمل جيرانه في المستقبل ألا يكون الأمر كذلك.









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