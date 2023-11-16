Thursday, 16 November 2023 07:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوريا الجنوبية تعبر سنغافورة بالخمسة في مستهل مشوارها بالدور الثاني لتصفيات المونديال

11/16/2023 9:37:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهل منتخب كوريا الجنوبية مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، باكتساح ضيفه منتخب سنغافورة 5/صفر اليوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كوريا الجنوبية بهدف نظيف، حمل توقيع تشو كيو سيونج في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الكوري أربعة أهداف متتالية عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 50 وهيونج مين سون في الدقيقة 63 وأوي جو هوانج في الدقيقة 67 من ضربة جزاء وكانج إن لي في الدقيقة 85.

وفي وقت لاحق اليوم يلتقي المنتخب التايلاندي مع ضيفه الصيني ضمن المجموعة ذاتها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN16112023000110011019ID1107440540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث