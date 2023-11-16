كوريا الجنوبية تعبر سنغافورة بالخمسة في مستهل مشوارها بالدور الثاني لتصفيات المونديال

استهل منتخب كوريا الجنوبية مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، باكتساح ضيفه منتخب سنغافورة 5/صفر اليوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كوريا الجنوبية بهدف نظيف، حمل توقيع تشو كيو سيونج في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الكوري أربعة أهداف متتالية عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 50 وهيونج مين سون في الدقيقة 63 وأوي جو هوانج في الدقيقة 67 من ضربة جزاء وكانج إن لي في الدقيقة 85.

وفي وقت لاحق اليوم يلتقي المنتخب التايلاندي مع ضيفه الصيني ضمن المجموعة ذاتها.

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