اليابان تقسو على ميانمار بالخمسة في مستهل مشوارها بالدور الثاني لتصفيات المونديال

(MENAFN
- Al-Bayan)
استهل منتخب اليابان مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بانتصار كاسح على ضيفه منتخب ميانمار 5/صفر اليوم الخميس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.
ولعب أياسي يويدا دورا محوريا في الفوز الكاسح للساموراي الياباني بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 11 و45 و50.
وتكفل دايتشي كامادا ورينسو دوان بتسجيل الهدفين الثاني والخامس لليابان في الدقيقتين 28 و86.
ويلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب سورية مع نظيره الكوري الشمالي ضمن المجموعة ذاتها.
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