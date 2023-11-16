طرق دبي تحصد جائزة عالمية للتنوع والمساواة والشمولية في إدارة رأس المال البشري

حصدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على برونزية جوائز (براندون هول) للتميز، عن فئة التنوع والمساواة والشمولية لأفضل مبادرة في تطوير القيادات النسائية. وتعتبر جوائز (براندون هول) للتميز إحدى الجوائز العالمية الرائدة التي أطلقت بهدف تكريم الجهات الرائدة في مجال إدارة رأس المال البشري والتعلم وإدارة المواهب.

وشاركت الهيئة في الجائزة عن برنامج "قادة المستقبل"، ومبادرات تنمية قدرات القيادات النسائية وتمكين المرأة، بالإضافة إلى جهود الهيئة في إعداد فصل خاص بسياسة إدارة الموارد البشرية والتطوير لتمكين المرأة ويتضمن تمكين المرأة في مجال الوظيفة العامة، استقطاب وتوظيف وتدريب المرأة في الهيئة، وتطوير مواهب الموظفات.

المساواة والتطوير



وأوضحت عذاري محمد، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أنه حسب بنود تمكين المرأة في سياسة إدارة الموارد البشرية التي تنص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل عند الاستقطاب والتوظيف، يتم استحداث أغلب الوظائف في الهيئة لتكون مناسبة للجنسين مما يتيح المجال لتعيين المرأة في الوظائف القيادية والاشرافية والتخصصية ووظائف الدعم.

التدريب والتطوير

وأضافت، تم إعداد الخطط التدريبية والتطويرية من خلال حصر الاحتياجات التدريبية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية، وتحديد دورات تدريبية من أجل تطوير الموظفات لأداء المهام الوظيفية، إلى جانب توفير التدريب العملي لطالبات الجامعات. ويعتبر برنامج قادة المستقبل برنامج تطوير قيادي يستهدف فئة مدراء الأقسام من القيادات النسائية من أجل تمكين واتقان المقومات القيادية والممكنات المؤسسية الاستراتيجية.

كما يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المشاركات المهنية والقيادية ضمن منهجية تطوير قيادية تتضمن 14 مساق تطويري من خلال ورش عمل وجلسات بالإضافة للزيارات الميدانية ومشاريع تخرج تم تصميمها وتنفيذها بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجامعة لي كوان يو للسياسات العامة بدولة سنغافورة.

الجدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة تشير إلى أن عدد الموظفات في "طرق دبي" خلال الفترة الحالية يبلغ 920 موظفة، وبزيادة عن العام الماضي الذي سجل 758 موظفة في مختلف التخصصات. منهن 793 من المواطنات، و127 من جنسيات مختلفة، يشغلن العديد من الفئات الوظيفية، من بينهم 222 وظيفة هندسية وتقنية وفنية و122 وظيفة تخصصية و23 وظيفة قيادية، و25 موظفة يعملن في الميدان و52 موظفة إشرافية و42 موظفة في وظائف الدعم والمشرفين و434 موظفة في وظائف الدعم الإداري.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز