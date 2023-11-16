إدراج أسهم «إنفستكورب كابيتال» في سوق أبوظبي غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، قراراً بإدراج أسهم شركة «إنفستكورب كابيتال» في السوق ضمن السوق الأول – الفئة الأولى، غداً الجمعة 17 نوفمبر 2023.
وسيكون الإدراج تحت الرمز (ICAP) ورقم التعريف الدولي AEE01354I230.
وطرحت إنفستكورب كابيتال 720 مليون سهم ما يعادل 32.85 % من إجمالي رأس المال، في اكتتاب عام بداية الشهر الجاري وانتهى أخيراً، وجرى تحديد سعر الطرح عند 2.30 درهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.
يشار إلى أن الشركة قد رفعت حجم الطرح من 29.34 % إلى 720 مليون سهم ما يعادل 32.85 % من إجمالي رأس المال.
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