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إدراج أسهم «إنفستكورب كابيتال» في سوق أبوظبي غداً

11/16/2023 9:37:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، قراراً بإدراج أسهم شركة «إنفستكورب كابيتال» في السوق ضمن السوق الأول – الفئة الأولى، غداً الجمعة 17 نوفمبر 2023.

وسيكون الإدراج تحت الرمز (ICAP) ورقم التعريف الدولي AEE01354I230.

وطرحت إنفستكورب كابيتال 720 مليون سهم ما يعادل 32.85 % من إجمالي رأس المال، في اكتتاب عام بداية الشهر الجاري وانتهى أخيراً، وجرى تحديد سعر الطرح عند 2.30 درهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

يشار إلى أن الشركة قد رفعت حجم الطرح من 29.34 % إلى 720 مليون سهم ما يعادل 32.85 % من إجمالي رأس المال.

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