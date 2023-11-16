مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي أحد أفضل سبعة مقار للتحكيم الدولي على مستوى العالم



أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

أصبحت دبي أحد أفضل سبعة مقار للتحكيم الدولي على مستوى العالم،

جاء ذلك خلال لقاء سموه ورئيس مجلس دبي القضائي، اليوم (الخميس)

الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي؛ والدكتور مايكل بريلز، رئيس محكمة مركز دبي للتحكيم الدولي، وإيرين ميلر رانكين، نائب رئيس المحكمة.



ودون سموه عبر منصة إكس: "التقيت اليوم قيادات مركز دبي للتحكيم الدولي واستعرضنا التطور السريع الذي يشهده المركز كأكبر مركز لتسوية المنازعات بالطرق البديلة في الشرق الأوسط".

وأضاف سموه: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعبر تطوير بنية تشريعية قوية ومنظومة قانونية عالية الكفاءة، مكانة دبي العالمية في مجال التحكيم في تنامٍ مستمر، لتصبح دبي أحد أفضل سبعة مقار للتحكيم الدولي على مستوى العالم، الأمر الذي يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتحويل دبي إلى أحد أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم".

تناول اللقاء، الذي جرى في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي، التطور السريع الذي يشهده مركز دبي للتحكيم الدولي كأكبر مركز لتسوية المنازعات بالطرق البديلة في الشرق الأوسط، وتنامي مكانة دبي عالمياً في مجال التحكيم، لاسيما من خلال تعزيز الأطر البديلة والفعّالة لفض المنازعات، ما يخدم في تحقيق أحد أهم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتحويل دبي إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.





وأكد سموه، خلال اللقاء، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لم تستثمر فقط في إرساء بنية تحتية رفيعة المستوى رسّخت مكانتها كوجهة مفضلة لمؤسسات المال والأعمال من حول العالم، ولكنها أيضاً طوّرت بنية تشريعية قوية ومنظومة قانونية عالية الكفاءة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وهو ما يبرهنه الدور الرائد لمركز دبي للتحكيم الدولي.



وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود القائمين على المركز ولكافة الجهود التي أسهمت في تحقيق التطور السريع الذي تشهده دبي كمحور عالمي لأنشطة للمال والأعمال، ووجهة موثوقة في مجال التحكيم، وتأكيد إسهامها في تشكيل مستقبل هذا القطاع المهم، بما له من أثر كبير على الصعيد الاقتصادي، لافتاً سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز جاذبية دبي كمنصة رئيسية للمؤسسات العالمية الساعية إلى النمو والتطور، في بيئة قانونية تعد من بين الأفضل عالمياً.



من جهته، أكد الدكتور طارق حميد الطاير رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، مواصلة المركز لجهوده باستلهام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل، موجهاً جزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه المستمر وتوجيهاته السديدة التي أسهمت في تعزيز المسيرة القضائية في دبي وتمكينها من التطور بأسلوب يعزّز من ثقة مجتمع الأعمال العالمي في قدرتها كوجهة تحكيم نموذجية، وبما يواكب النمو السريع لدبي كمركز رئيس على خارطة المال والأعمال العالمية؛ وأكد حرص المركز وجميع فريق العمل على القيام بكل ما يلزم من أجل الارتقاء ترسيخ مكانة دبي بين أفضل وجهات التحكيم وفض النزاعات على مستوى العالم.





حضر اللقاء، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، الأمين العام لمجلس دبي القضائي.



وتحظى دبي بمكانة متميزة كواحدة من أفضل خمسة مقار للتحكيم الدولي على مستوى العالم، وذلك مع تنامي مكانة دبي كإحدى المدن الأكثر تفضيلاً في مجال التحكيم عالمياً، في ضوء زيادة إقبال الشركات العالمية الساعية للحصول على حلول بديلة وفعالة لفض المنازعات بدلاً من المدن مقار التحكيم المتعارف عليها مثل باريس ولندن وجنيف.



يُذكر أن مركز دبي للتحكيم الدولي قد تأسس في العام 1994 كمركز للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي؛ وبعد نحو عشر سنوات، تطور ليصبح "مركز دبي للتحكيم الدولي" (DIAC)، بمقتضى مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2004، ليتحول المركز بمرسوم صدر في العام 2021 إلى كيان مستقل يعمل على أسس غير ربحية؛ وقد تولى المركز منذ تأسيسه تسوية ما يزيد على 5000 حالة، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للحالات المسجلة في المركز نحو 70 مليار درهم، أي ما يعادل 19.1 مليار دولار.

وسجل المركز 340 قضية جديدة خلال العام 2022 فقط، بزيادة نسبتها 23% عن العام 2021، وبلغ إجمالي قيمة القضايا التي سجلها المركز 11.2 مليار درهم في هذا العام (ما يعادل نحو 3.1 مليار دولار أمريكي)، ما يبرز إمكانات المركز الذي يتعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا من جميع أنحاء العالم.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز