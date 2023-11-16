أسهم «علي بابا» تتراجع 9% بسبب نتائج أعمال دون التوقعات

تراجعت أسهم «علي بابا» نحو 9%، بعدما أعلنت الشركة عن تحقيقها أرباحاً دون توقعات المحللين، خلال الربع الثالث من العام الجاري، لكن الإيرادات فاقت التقديرات.

وبلغت الأرباح من العمليات التشغيلية 33.58 مليار يوان (4.6 مليارات دولار) بزيادة قدرها 34% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات 224.7 مليار يوان (31 مليار دولار) مقابل توقعات عند 224.3 مليار دولار.

هذا وأعلنت الشركة أنها لن تمضي قدماً في خطة فصل ذراع الذكاء السحابي، وذلك بسبب صادرات الرقائق الأمريكية مما صعب على الشركات الصينية مسألة الحصول على إمدادات الرقائق المهمة من الشركات الأمريكية.

وأكدت الشركة أن القيود المفروضة على الرقائق الأمريكية خلقت حالة من عدم اليقين بالنسبة لآفاق Cloud Intelligence Group.

وكانت «علي بابا» كشفت في الربع الأول من العام الجاري عن خطة فصل أعمالها إلى 6 مجموعات، بحيث تكون قادرة على جمع تمويلات خارجية عبر طروحات عامة.

وكانت Cloud Intelligence Group ضمن الخطة، وسط تطلعات بأن تستهدف أنشطة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

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