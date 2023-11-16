أسهم «علي بابا» تتراجع 9% بسبب نتائج أعمال دون التوقعات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجعت أسهم «علي بابا» نحو 9%، بعدما أعلنت الشركة عن تحقيقها أرباحاً دون توقعات المحللين، خلال الربع الثالث من العام الجاري، لكن الإيرادات فاقت التقديرات.
وبلغت الأرباح من العمليات التشغيلية 33.58 مليار يوان (4.6 مليارات دولار) بزيادة قدرها 34% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات 224.7 مليار يوان (31 مليار دولار) مقابل توقعات عند 224.3 مليار دولار.
هذا وأعلنت الشركة أنها لن تمضي قدماً في خطة فصل ذراع الذكاء السحابي، وذلك بسبب صادرات الرقائق الأمريكية مما صعب على الشركات الصينية مسألة الحصول على إمدادات الرقائق المهمة من الشركات الأمريكية.
وأكدت الشركة أن القيود المفروضة على الرقائق الأمريكية خلقت حالة من عدم اليقين بالنسبة لآفاق Cloud Intelligence Group.
وكانت «علي بابا» كشفت في الربع الأول من العام الجاري عن خطة فصل أعمالها إلى 6 مجموعات، بحيث تكون قادرة على جمع تمويلات خارجية عبر طروحات عامة.
وكانت Cloud Intelligence Group ضمن الخطة، وسط تطلعات بأن تستهدف أنشطة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
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