نظراً لتقلبات الطقس .. الدراسة عن بعد غداً في أم القيوين

نظراً لتقلبات الطقس .. قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين ؛وبالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة يوم غد الجمعة، وإغلاق دور الحضانة، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية، كما قرر الفريق منح حرية اختيار نوع التعليم غداً لإدارة الجامعات والكليات ، ليتم التنسيق بعد ذلك مع الطلاب .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 55 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:25 المد الثاني عند الساعة 04:59 والجزر الأول عند الساعة

07:58 والجزرالثاني عند الساعة 22:01.

وفي بحر عمان الموج

متوسط يضطرب أحياناً مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة

11:09 والجزر الأول عند الساعة

17:59 والجزر الثاني عند الساعة

07:04 .

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