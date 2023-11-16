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بلماضي: هذا النجم العربي يجب أن يتوج بالكرة الذهبية الإفريقية لموسم 2022-2023

11/16/2023 9:37:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، أحقية نجم "محاربي الصحراء" رياض محرز بالكرة الذهبية الإفريقية لموسم 2022-2023.

وقال بلماضي خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل مباراة الجزائر بملعبها مع منتخب الصومال في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام مساء اليوم الخميس إن "محرز يستحق الكرة الذهبية الإفريقية (لأفضل لاعب في إفريقيا)، خاصة وأنه فاز بثلاثية تاريخية مع فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي".

وأتم: "لا يوجد لاعبون أفارقة كثيرون فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا، لا أعرف المقاييس المعتمدة لمنح الكرة الذهبية الإفريقية لكنني أعتقد أن محرز هو الأفضل".

ومن المنتظر أن يمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في 11 ديسمبر المقبل، جائزة أفضل لاعب إفريقي لموسم 2022-2023، في حفل سيقام بمدينة مراكش المغربية.

ويعد محرز المتوج بثلاثية تاريخية مع فريقه السابق
مانشستر سيتي، وهي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا فضلا على كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب الحارس المغربي ياسين بونو، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، أبرز المرشحين للفوز بالجائزة الإفريقية.

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