نظراً لتقلبات الطقس .. الدراسة عن بعد غداً في عجمان

نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة، قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بعجمان تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدراس الحكومية والخاصة وذلك حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 55 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:25 المد الثاني عند الساعة 04:59 والجزر الأول عند الساعة

07:58 والجزرالثاني عند الساعة 22:01.

وفي بحر عمان الموج

متوسط يضطرب أحياناً مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة

11:09 والجزر الأول عند الساعة

17:59 والجزر الثاني عند الساعة

07:04 .





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