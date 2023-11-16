2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 585 مبايعة بقيمة 1.88 مليار درهم، منها 91 مبايعة للأراضي بقيمة 706.35 ملايين درهم و494 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.17 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 132.95 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 22.23 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 19.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة معيصم الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 196.8 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 11.03 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13.7 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24.7 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 21.5 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 80 مبايعة بقيمة 82.12 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 92.02 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 63.88 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 274.15 مليون درهم منها 12 رهنا لأراض بقيمة 50.2 مليون درهم و111 رهنا لفلل وشقق بقيمة 223.95 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم سقيم الثانية بقيمة 35.5 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 27.49 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 102.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 14.95 مليون درهم.

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