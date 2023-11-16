Thursday, 16 November 2023 07:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية الإسرائيلي يوضح حول موعد وقف إطلاق النار

11/16/2023 9:25:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يعود مختطفونا إلى ديارهم ونسقط نظام حماس".


وكان كوهين أكد في تصريحات صحفية سابقة أن الضغط الدولي يزداد على "تل أبيب" لإنهاء الحرب على غزة .


MENAFN16112023000208011052ID1107440426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث