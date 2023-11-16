وزير الخارجية الإسرائيلي يوضح حول موعد وقف إطلاق النار

وزير الخارجية الإسرائيلي يوضح حول موعد وقف إطلاق النار
التاريخ
11/16/2023 9:25:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يعود مختطفونا إلى ديارهم ونسقط نظام حماس".
وكان كوهين أكد في تصريحات صحفية سابقة أن الضغط الدولي يزداد على "تل أبيب" لإنهاء الحرب على غزة .
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