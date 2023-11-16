أعراض تشير إلى أن الغدة الدرقية لديك تحولت إلى سرطانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنتشر الأمراض المرتبطة بالغدة الدرقية في جميع أنحاء العالم، وغالباً ما تكون هذه الأمراض حميدة، و يمكن أن تحدث أمراض الغدة الدرقية الخبيثة في حوالي 5٪ من الحالات، والتي تظهر على شكل تضخم في الغدة الدرقية.هناك عدة أشكال من سرطان الغدة الدرقية، بما في ذلك سرطان الغدة الدرقية الحليمي الذي يعد الأكثر شيوعاً، والسرطان الجريبي، والسرطان النخاعي، والسرطان الكشمي، وسرطان الغدد الليمفاوية، وغيرها من أنواع السرطان.



أعراض سرطان الغدة الدرقية

من الأعراض النموذجية لسرطان الغدة الدرقية تورم الرقبة، وعادة ما يكون هناك تورم واحد فقط أو عدة تورمات. قد يعاني المريض من زيادة الوزن، وانخفاض الشهية، وانخفاض التعرق، والحساسية الباردة، وأعراض قصور الغدة الدرقية الأخرى ذات الصلة. وقد يبدأ أحياناً تضخم الغدة الدرقية طويل الأمد في النمو بسرعة، وينجم صعوبات في التنفس أو البلع عن ضغط القصبة الهوائية أو أنبوب الطعام في حالات التورمات الكبيرة جداً أو الأورام الخبيثة المتقدمة.

البحة الصوتية هي في كثير من الأحيان عرض آخر. ويمكن أن يشعر المريض بعدم الراحة في العظام أو الكسر إذا انتقل سرطان الغدة الدرقية إلى مناطق بعيدة، مثل العظام.

أسباب سرطان الغدة الدرقية

يقول الدكتور أكشات مالك، جراح سرطان الرأس والرقبة، مستشفى ماكس سوبر التخصصي بنيودلهي: "هناك عدة أسباب لسرطان الغدة الدرقية مثل التعرض للإشعاع أثناء الطفولة، والتاريخ العائلي لسرطان الغدة الدرقية، والطفرات الجينية المرتبطة بالسرطان الحليمي. كما تعد المناطق التي تعاني من نقص اليود أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية والسرطان الجريبي”

علاج سرطان الغدة الدرقية

يعتمد علاج سرطان الغدة الدرقية على عدد من المتغيرات، وتشمل حجم الآفة، والعمر، والجنس. في معظم الحالات، تكون الجراحة هي المسار المفضل للعلاج. قد تكون هناك حاجة إلى استئصال نصف الغدة الدرقية أو استئصال الغدة الدرقية بالكامل. بالإضافة إلى الغدة الدرقية، قد تكون هناك حاجة لإزالة العقد الليمفاوية في الرقبة، وإذا تأثرت العقد الليمفاوية في الصدر أيضاً، فسيتم إزالتها.

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