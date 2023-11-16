فرنسا: ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة مستقبلا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت فرنسا، اليوم الخميس، إنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، مشيرة إلى أن غزة يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية عنف المستوطنين في الضفة الغربية بأنه "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.
وتشكل هذه التصريحات تطورا لافتا لفرنسا في ما يخص القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة.
MENAFN16112023000208011052ID1107440424
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.