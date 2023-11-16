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فرنسا: ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة مستقبلا

11/16/2023 9:25:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت فرنسا، اليوم الخميس، إنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، مشيرة إلى أن غزة يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.


ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية عنف المستوطنين في الضفة الغربية بأنه "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.


وتشكل هذه التصريحات تطورا لافتا لفرنسا في ما يخص القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة.


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