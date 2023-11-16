كارفاخال: انتقادي بسبب مبابي كان قاسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني، اليوم الخميس، أنه مر ببعض الأوقات السيئة خلال الموسم بسبب المشكلات البدنية التي لاحقته.



وقال اللاعب خلال حوار خلال مقابلة مع صحيفة (إل بايس): "كانت هناك بعض الأوقات في الموسم لم أشارك فيها سوى في 12 أو 15 مباراة فقط، وليس ذلك بسبب اليأس بل بسبب الإحباط الكبير. لقد فعلت كل شيء وعملت بشكل أكبر وقمت بكل شيء من أجل العودة وفي غضون 3 أسابيع يحدث هذا الأمر مجددا. وصلت لدرجة أنني قلت لنفسي لا بد أن يكون هناك خطأ ما".

وعن أردا جولر، زميله بالفريق الملكي، الذي يمر أيضا بأزمة بسبب الإصابات، قال كارفاخال: "لقد تقربت منه لتشجيعه. تحدثت إليه من منطلق خبرتي وأخبرته بأنه ليس وحيدا وليس الوحيد الذي حدث معه ذلك".

وأضاف الظهير الأيمن للميرينجي "لقد كنت أطالب نفسي بالمزيد.. لم أسمح لنفسي بالفشل، ولم أسمح لنفسي بخوض مباراة بشكل سيئ".

وحول اللعب لصفوف المنتخب الإسباني أوضح كارفاخال أن هذا الأمر مهم للغاية بالنسبة له.

وقال: "دائما ما قلت إنه بالنسبة لي المنتخب الوطني هو كرة القدم الأكثر نقاء. أن تكون بلدك فخورة بك هو أمر رائع".

وبسؤاله عن ردة فعله عندما يتلقى انتقادات، صرح كارفاخال: "نعم أسمع وأقرأ الانتقادات ووالدي يقرأ الصحف ويقول لي أنظر ماذا يقولون عنك هنا، فأخبره لا تقرأ هذا يا أبي الأمر سيان".

وختم: "أتذكر في مباراة الذهاب في باريس عندما ارتكبت خطأ مع مبابي وحصل على ركلة جزاء، كان هناك الكثير من الجدل والانتقادات مثل إنني كبير في السن وأني لم أعد قادرا على اللعب لريال مدريد وأنني بطيء ويبحثون عن بديل لي.. الأمر كان قاسيا ولكن منذ اللحظة الأولى منحني النادي كامل ثقته وأشكره من كل قلبي على ذلك".

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