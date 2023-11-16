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حزب الله: استهدفنا موقع هرمون الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

11/16/2023 9:25:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني استهدافه موقع هرمون الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، قائلا إنه "حقق فيه إصابات مباشرة".


كما قال حزب الله "استهدفنا تجمعا لقوة مشاة إسرائيلية على تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون، وحققنا فيه إصابات".


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