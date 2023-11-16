حزب الله: استهدفنا موقع هرمون الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

حزب الله: استهدفنا موقع هرمون الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة
التاريخ
11/16/2023 9:25:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني استهدافه موقع هرمون الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، قائلا إنه "حقق فيه إصابات مباشرة".
كما قال حزب الله "استهدفنا تجمعا لقوة مشاة إسرائيلية على تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون، وحققنا فيه إصابات".
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