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8 طرق ناجحة لحرق دهون البطن في الشتاء

11/16/2023 9:25:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع اقتراب فصل الشتاء، نميل إلى تناول المزيد من الوجبات الخفيفة السكرية والمالحة والاستمتاع بها، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن لدينا وخاصة في منطقة البطن.
فيما يأتي بعض النصائح للمساعدة على فقدان دهون البطن في الشتاء :
تمارين القلب
ممارسة التمارين الداخلية مثل التدريب المتقطع عالي الكثافة أو القفز، أو نط الحبل، أو الرقص لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق دهون البطن دون مواجهة الطقس البارد.
تمارين القوة
دمج تمارين القوة باستخدام وزن الجسم أو أوزان“الدمبل”. تعمل تمارين بناء العضلات على زيادة معدل الأيض، مما يساعد في حرق السعرات الحرارية واستهداف دهون البطن.

نظام غذائي متوازن
التركيز على نظام غذائي شامل يحتوي على الكثير من الفواكه الموسمية والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون.


المشروبات الصحية الدافئة
ارتشاف شاي الأعشاب الدافئ، أو الماء الساخن مع الليمون طوال اليوم. هذه المشروبات تساعد في عملية الهضم، وتعزز عملية التمثيل الغذائي، وتساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

تناول الطعام بانتباه
ممارسة الأكل الواعي من خلال الانتباه إلى إشارات الجوع، وتناول الطعام ببطء، وتجنب الإفراط في تناول الطعام.
الحفاظ على الرطوبة
المحافظة على رطوبة الجسم بشكل كافٍ حتى في الطقس البارد، لأن شرب كمية كافية من الماء يدعم عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على الهضم، ويمنع الخلط بين العطش والجوع.

اختيار وجبات صحية خفيفة
اختيار وجبات خفيفة مغذية مثل المكسرات، أو البذور أو الفواكه للحد من الرغبة الشديدة والحفاظ على مستويات الطاقة.
الحصول على قسط كاف من النوم
التأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم، لأن الراحة الجيدة تعزز توازن الهرمونات، وتقلل من تناول الطعام المرتبط بالتوتر وتدعم جهود فقدان الوزن.

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