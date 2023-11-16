صدور إرادات ملكية سامية

صدور إرادات ملكية سامية
التاريخ
11/16/2023 9:25:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، إرادات ملكية سامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي المتضمن تعيين محامين في الجهاز القضائي“قضاة للصلح”.
ونشر في الجريدة أيضا قرارات لمجلس الوزراء باحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد، وانهاء خدمات آخرين.
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