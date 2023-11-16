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صدور إرادات ملكية سامية

11/16/2023 9:25:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، إرادات ملكية سامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي المتضمن تعيين محامين في الجهاز القضائي“قضاة للصلح”.


ونشر في الجريدة أيضا قرارات لمجلس الوزراء باحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد، وانهاء خدمات آخرين.


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