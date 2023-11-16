انقطاع الاتصالات مع الموجودين في مجمع الشفاء
التاريخ
11/16/2023 9:25:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انقطعت عصر اليوم الخميس، الاتصالات مع الموجودين في مجمع الشفاء الطبي بقطاغ غزة المحاصر.
وكانت وردت أنباء عن اقتحام المئات من جنود الاحتلال أقسام المستشفى المختفة وإطلاق النار بكثافة بداخله.
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