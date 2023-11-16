رايتس ووتش: منع إسرائيل إيصال الوقود لغزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات

رايتس ووتش: منع إسرائيل إيصال الوقود لغزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات
التاريخ
11/16/2023 9:25:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قرار إسرائيل منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات ما لم يتم تدارك ذلك.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن عمليات حجب أو تقييد الوصول للإنترنت بغزة تنتهك حقوقا متعددة، وقد تكون قاتلة أثناء الأزمات.
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