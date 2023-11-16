Thursday, 16 November 2023 07:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رايتس ووتش: منع إسرائيل إيصال الوقود لغزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات

11/16/2023 9:25:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قرار إسرائيل منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات ما لم يتم تدارك ذلك.


وأضافت المنظمة الحقوقية أن عمليات حجب أو تقييد الوصول للإنترنت بغزة تنتهك حقوقا متعددة، وقد تكون قاتلة أثناء الأزمات.

MENAFN16112023000208011052ID1107440418

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث