كريساليـــــون موبيليتي و فالترانـــــــــس توقعان شراكة لتطوير قطاع التنقل المستدام في الإمارات ومنطقة الخليج

(MENAFN
- Proglobal) شهد توقيع الاتفاقية كل من سعادة المهندس منصور بن الحبتور الرئيس التنفيذي لــ "فالترانس"، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، و كارلوس بوفيديا ري، مؤسس شركة "كريساليون موبيليتي" ورئيسها التنفيذي
16 نوفمبر 2023 - دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كريساليون موبيليتي"، الشركة الإسبانية الرائدة في مجال تصميم وتطوير أحدث حلول التنقل الكهربائي وأكثرها كفاءة وأمانًا واستدامةً، عن إبرامها تحالفًا استراتيجيًا مع "فالترانس"، الشركة المتخصصة في مجال حلول وأنظمة النقل، على هامش مشاركتها في "معرض دبي للطيران". وبموجب هذه الشراكة، أصبحت "فالترانس" موزعًا حصريًا لكل ما تطرحه "كريساليون موبيليتي" من حلول مبتكرة على صعيد التنقل برًا وجوًا في منطقة الخليج.
وقد وقع الاتفاقية التي أُبرمت خلال حفلٍ رسمي أُقيم على هامش "معرض دبي للطيران" كل من سعادة المهندس منصور بن الحبتور الرئيس التنفيذي لــــــ "فالترانس"، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، و كارلوس بوفيديا ري، مؤسس شركة "كريساليون موبيليتي" ورئيسها التنفيذي، بحضور نخبة مرموقة من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا المؤسستين.
وبتعيينها كموزع حصري لشركة "كريساليون موبيليتي"، ستتولى "فالترانس" مهمة تمثيل شريكها وبيع ما يطرحه من حلول متخصصة في التنقل الجوي، بما فيها طائرة "إنتجريتي" الكهربائية للإقلاع والهبوط العمودي المطوّرة باستخدام تقنية "فلاي فري" من "كريساليون موبيليتي"، وهي عبارة عن نظام توازن متفرد حائز على براءة اختراع بوسعه التحكم في تحركات الطائرة بجميع الاتجاهات، مما يمكن استخدام هذه الطائرات في عدة جوانب مختلفة مثل السياحة ونقل الركاب وحالات الطوارئ ونقل البضائع.
وعلاوة على ذلك، ستكون "فالترانس" الموزع الوحيد أيضًا لحلول التنقل البري من "كريساليون موبيليتي" والتي تشمل مركبات "سيرينيتي" وخدمات إدارة الأسطول الشاملة والمتكاملة التي تجمع ما بين التشغيل عن بُعد وقيادة القوافل الديناميكية عبر مركز تحكم مدعوم بتقنية "إنتلي درايف" المبتكرة من شريكها.
وبهذا الصدد، أعرب عماد علم الدين المدير العام لدى "فالترانس"، عن سعادته بتعيين "فالترانس" وكيلاً حصرياً، قائلًا: "نمتلك في فالترانس خبرات مرموقة تزيد عن عشرين عامًا ونجحنا في احتلال مرتبة الصدارة في السوق الخليجي بفضل ما طرحناه من شبكة حلول متكاملة تمنح المستخدم تجربة تنقل خالية من العناء ومدعومة بحفاوة الضيافة الخليجية. ونحن فخورون باختيارنا من قبل شركة رائدة مثل ’كريساليون موبيليتي‘ كموزع حصري لما تطرحه من حلول تنقل مبتكرة في منطقة الخليج، إيمانًا منا بالدور الهام الذي تلعبه حلول التنقل المستدام في إحداث نقلة نوعية بمشهد التنقل في هذه المنطقة. ولا شك أن هذه الشراكة تنسجم على نحو مثالي مع ما قطعناه من وعود على أنفسنا بوضع أرقى خيارات التنقل المبتكرة في خدمة جميع عملائنا".
ويأتي هذا التعاون بين "كريساليون موبيليتي" و"فالترانس" ليفتح آفاقًا واعدة أمام مستقبل التنقل في منطقة الخليج، وليعبر عن التزام "كريساليون موبيليتي" بتوسيع نطاق وصولها العالمي وطرح حلول مبتكرة تدعم مركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية بما يلبي احتياجات قطاع النقل في المنطقة ويعكس ما يشهده من تطورات متسارعة.
وتعليقًا على إبرام هذه الشراكة، قال كارلوس بوفيديا ري، مؤسس شركة "كريساليون موبيليتي" ورئيسها التنفيذي "نحن متحمسون لبدء العمل جنبًا إلى جنب مع شركة فالترانس بصفتها موزعًا حصريًا لحلولنا في منطقة الخليج. فمن شأن شراكتنا هذه أن تساهم في دفع مسيرة أعمالنا قدمًا وتحقيق رسالتنا المتمثلة في إحداث ثورة حقيقية في قطاع التنقل الحضري من خلال طرح حلول مبتكرة. ونحن نثق تمامًا بأنه من خلال الجمع ما بين التزامنا الراسخ بدعم قطاع التنقل المستدام وبين ما تملكه ’فالترانس‘ من خبرات مرموقة في السوق سنتمكن بكل تأكيد من تمهيد الطريق من أجل بناء مستقبل مزدهر لقطاع التنقل يتسم بالاستدامة على صعيد كافة منطقة الخليج".
MENAFN16112023007398015993ID1107439432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.