ساكسو بنك يعلن عن شراكته مع دار كريستي للمزادات

(MENAFN
- Matrix PR) كشف ساكسو بنك، المتخصص الرائد في مجال التداول والاستثمار متعدد الأصول عبر الإنترنت، عن شراكته مع دار كريستي للمزادات، دار المزادات المرموقة على مستوى العالم في مجال الأعمال الفنية والمقتنيات الفاخرة. وتهدف هذه الشراكة لزيادة الوعي لدى عملاء ساكسو بنك بالسبل الفريدة الأخرى التي يمكنهم استكشافها عند التطلع إلى تنويع محافظهم الاستثمارية. يرتقي ساكسو بنك بتجربة الاستثمار من خلال مزج القيم الثقافية والذوق الفني لمساعدة المستثمرين على النظر للأعمال الفنية كفرصة استثمارية تحمل فوائد مالية محتملة.
وفي سياق التعليق على هذه الشراكة قال كيم فورنيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لساكسو بنك: "تحمل علامة كريستي التجارية إرثاً طويلاً يعود إلى القرن الثامن عشر، وعملاؤها مميزون مثل تاريخها. حيث أدرك العديد من عملاء كريستي منذ زمن طويل العلاقة بين الشغف الخاص والاستثمار. نحن اليوم هنا، مع كريستي، لنقل هذه العلاقة إلى المستوى التالي. حيث ينصب تركيزنا على تنويع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة، مما يمكّن عملائنا من تحسين الفرص وتقليل المخاطر. كما أننا ملتزمون معاً بضمان قدرة عملائنا في جميع أنحاء العالم على تنمية ثرواتهم ومعرفتهم من خلال هذه المنصة الفريدة".
تمثل هذه الشراكة اندماجاً مبتكراً بين عالم المال ومجالات المقتنيات الفاخرة والأعمال الفنية والثقافة. ويعرف عن ساكسو بنك التزامه بتوسيع الآفاق، حيث تفتخر مكاتبها في جميع أنحاء العالم باحتوائها على مجموعة من الأعمال الفنية المذهلة التي تسهم في تحسين بيئة العمل وتشكل مصدر إلهام لفريقه. وتشمل أبرز الأعمال الفنية ديناصور تيريكس تم تصميمه للاحتفاء باليوبيل الفضي للشركة، وسيارة سباق، ودراجة نارية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من اللوحات والمنحوتات.
من المقرر أن تستمر سلسلة فعاليات دار كريستي شهرياً لموسم كامل ابتداءً من أكتوبر، وذلك بالتزامن مع الفعالية المنتظرة خلال أسبوع دبي للساعات
MENAFN16112023003538015229ID1107439419
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.