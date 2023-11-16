الصحة السعودية تتيح لقاحات الانفلونزا مجانا عبر تطبيق صحتي

(MENAFN
- Epress release) الرياض
دعت الصحة السعودية إلى المبادرة بحجز موعد للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق صحتي والتوجه لأقرب مركز رعاية صحية أولية للحصول على الجرعة المجانية.
وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار الأنفلونزا والوقاية من الأمراض التنفسية التي تنتشر في موسم الشتاء، وذلك بأخذ اللقاح لمنع الإصابة، وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفيروس، موضحة بأن اللقاح يساهم بشكل كبير في تقليل عدد الحالات.
وتعد الإنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوثة به، وتتراوح فترة الحضانة ما بين 2-4 أيام.
الجدير ذكره أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة هم المصابين بأمراض مزمنة، والأطفال، وكبار السن، والحوامل والعاملين في المجال الصحي.
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