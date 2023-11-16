طيران الإمارات تبرم اتفاقيات مع "سافران" بقيمة 1.2 مليار دولار

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- Emirates) العقود تشمل أفضل مقاعد في كل فئة لأسطول طيران الإمارات الجديد من طائرات A350 والبوينج 777-9 و777-300، وتجهيزات المقصورة والعجلات والمكابح الكربونية، وإصلاح مكونات معدات الهبوط، والتعديل التحديثي، ودعم الصيانة والإصلاح والعمرة.
دبي، 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023: أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، اليوم عن إبرام سلسلة من العقود الممنوحة لشركة سافران بقيمة تزيد على 1.2 مليار دولار أميركي. وتشمل الاتفاقيات صفقة بقيمة مليار دولار أميركي لشراء أحدث جيل من مقاعد سافران لأسطول طيران الإمارات الجديد من طائرات الإيرباص A350 والبوينج والبوينج 777-9 وطائرات البوينج 777 العاملة حالياً.
وتشمل الصفقة مقاعد درجة الأعمال والسياحية الممتازة والدرجة السياحية على طائرات الإمارات الإيرباص A350، ومقاعد درجة الأعمال والدرجة السياحية على طائرات البوينج 777-9. وتتضمن المقاعد الجديدة مجموعة من التحسينات ترسي معايير جديدة للراحة والخصوصية، بما في ذلك المساحة الواسعة وقائمة من الميزات الفاخرة والتصاميم الداخلية الأنيقة والجيل الجديد من التكنولوجيا في كل درجة.
وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "سافران شريك رئيسي لطيران الإمارات، ونحن نعمل بشكل وثيق لإعداد مفاهيم مستقبلية لمقصوراتنا والارتقاء بها من خلال التصميم الذكي وأحدث التقنيات، وهي عناصر حاسمة في اختيارنا أنواع المقاعد الخاصة بطيران الإمارات. ويكتسب إعلان اليوم أهمية كبيرة ليس لأنه يعزز الشراكة بين طيران الإمارات وسافران فحسب، ولكن أيضاً لأنه يدعم صناعة الطيران وسلسلة القيمة الأوسع في فرنسا ومختلف أنحاء أوروبا".
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لسافران أوليفييه أندرياس عن اعتزاز شركته بتحالفها الاستراتيجي طويل الأمد مع طيران الإمارات. وقال: "يؤكد استمرار شراكتنا الممتدة على مدار 30 عاماً التزام سافران بالحلول المبتكرة للتصاميم الداخلية للطائرات وتجهيزات وخدمات الطائرات الحيوية لضمان أفضل تجربة ممكنة للركاب. وتمهد اتفاقيات اليوم الطريق أمام سافران لمواصلة تنمية شراكتها مستقبلاً مع طيران الإمارات، الناقلة العالمية الرائدة".
وبالإضافة إلى المقاعد، ستزود "سافران كابين Safran Cabin" أسطول طيران الإمارات من طائرات A350 بمطابخ تتماشى مع المعايير العالية للناقلة في بالجودة والتصميم. وسيتم تجهيزها، سواء لأسطول طيران الإمارات من طائرات A350 أو البوينج B777-9، بنظام "جي ئي ميني GEMini" ومكوّنات المطبخ المتطورة الجديدة من نوع "نوفو NUVO" مع ميزات وكفاءة وتكنولوجيا متقدمة.
وسوف تزود "سافران لأنظمة الهبوط Safran Landing Systems" طائرات الإمارات A350 بعجلات عالية الأداء ومكابح كربونية. وتحقق هذه المكابح توفيراُ كبيراً في الوزن وتتميز بتصميم فريد يوفر تبريداً أفضل لفترات زمنية أقصر (TAT) ما يعزز تزافر الطائرات للعمل.
وسوف توفر "سافران باسنجر إنوفيشنز Safran Passenger Innovations لطيران الإمارات حل الاتصال عبر الأقمار الآصطناعية RAVE AeroConnect Ka، ما يسمح بالاتصال عبر العديد من مقدمي الخدمات. ويعمل هذا الحل المتكامل على تغيير الوضع الراهن للاتصال على متن الطائرة من خلال توفير مرونة لا تضاهى لطيران الإمارات في مجال الترفيه واختيار مقدمي الخدمة. وسوف تُجهز سافران 50 طائرة إيرباص A350 و60 طائرة إيرباص A380 و50 طائرة بوينج 777-9 بهذا الحل.
دعم برنامج التحديث
بالإضافة إلى توفير تجهيزات أسطول طيران الإمارات الجديد، تعمل سافران أيضاً بالتعاون الوثيق مع الناقلة في برنامجها التحديثي الذي يتواصل تنفيذه حالياً، والذي يتضمن توفير مقاعد جديدة لطائرات البوينج 777 والإيرباص A380.
اتفاقيات الصيانة والإصلاح والعمرات
تقدم "سافران لأنظمة الهبوط Safran Landinf Systems" خدمات حصرية لطيران الإمارات فيما يتعلق بإصلاح معدات الهبوط الأمامية لأسطول طائرات A380. وسوف تزود الشبكة الواسعة للشركة، التي تشمل مرافق في سنغافورة وفرنسا، طيران الإمارات بالخبرة والقدرات وخدمات الدعم الخاصة التي تغطي دورة حياة أنظمة الهبوط لطائرة الإيرباص A380.
ووقعت طيران الإمارات، بالإضافة إلى ما سبق، اتفاقية خدمة مدتها 10 سنوات مع "سافران لأنظمة الطيران Safran Aerosystems" تغطي إصلاح وصيانة مكونات أنظمة السلامة والمقصورة في طائرات البوينج 777. وتقع منشأة سافران لأنظمة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط بالقرب من مطار آل مكتوم في دبي، وسوف توفر خدمات الصيانة التي من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية لطيران الإمارات.
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