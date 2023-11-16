"جورامكو" وطيران الإمارات تعززان تعاونهما في مجال الصيانة

(MENAFN
- Asdaa BCW) وقعت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها، اتفاقية صيانة جديدة مع طيران الإمارات. وستتولى "جورامكو" بموجب الاتفاقية التي ستستمر حتى نهاية العام 2025، مهمة تنفيذ عمليات الصيانة بشكل متتابع لخط جديد من طائرات أسطول طيران الإمارات من طراز بوينج 777.
و تعزز هذه الاتفاقية الموسعة الاتفاقية الحالية المثمرة التي تجمع بين الطرفين، كما أنها تؤكد على الثقة المستمرة والعالية لدى طيران الإمارات، التي تعد أكبر مُشغل لأسطول طائرات بوينج 777 في العالم، بالخدمات الاستثنائية وعالمية المستوى التي تقدمها "جورامكو" في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، من حيث الكفاءة والجودة، باعتبارها المزود الرائد والشريك الموثوق المفضل في هذا المجال.
وفي تعليق له على هذه الاتفاقية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري بالقول: "سعداء بالتطور والتوسع الذي شهدته شراكتنا مع طيران الإمارات، والمتمثل بتقديم المزيد من خدمات الصيانة على طائرات بوينج 777. ومن خلال هذه الاتفاقية الجديدة، فإننا نبرهن من جديد على مكانتنا كمزود عالمي للخدمات الاستثنائية في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية."
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