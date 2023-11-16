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الدفاع الروسية: إسقاط طائرة و26 مسيرة وتحييد 765 جنديا أوكرانيا خلال يوم

11/16/2023 8:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها أسقطت طائرة حربية و26 مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي، فيما بلغت خسائر الجانب الاوكراني البشرية نحو 765 جنديا خلال يوم.


وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن دفاعاتها الجوية دمرت طائرة من طراز "ميغ-29" في أجواء دونيتسك، كما اعترضت صاروخين من نظام HIMARS وقنبلة جوية من طراز JDAM أمريكية الصنع.

روسيا اليوم


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