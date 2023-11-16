الدفاع الروسية: إسقاط طائرة و26 مسيرة وتحييد 765 جنديا أوكرانيا خلال يوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها أسقطت طائرة حربية و26 مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي، فيما بلغت خسائر الجانب الاوكراني البشرية نحو 765 جنديا خلال يوم.
وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن دفاعاتها الجوية دمرت طائرة من طراز "ميغ-29" في أجواء دونيتسك، كما اعترضت صاروخين من نظام HIMARS وقنبلة جوية من طراز JDAM أمريكية الصنع.
روسيا اليوم
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