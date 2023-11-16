الرياضة المائية تساعد مرضى السكري والالتهابات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن التدريب المتقطع في الماء يساعد مرضى السكري وحالات الالتهابات المزمنة، مثل التهاب الأوتار والمفاصل، على إدارة الحالة بشكل جيد.ويتضمن التمرين المتقطع دفعات قصيرة من الحركات عالية الكثافة، تليها فترات تعافي قصيرة مع حركات أقل كثافة.



وحلل فريق البحث من مركز بالتيمور الطبي نتائج 18 تجربة سابقة، خضع خلالها المشاركون في تمارين الماء متوسطة الشدة لقياس استهلاك الأكسجين، واختبارات المشي، واختبارات اللياقة البدنية الأخرى.



ووفق "مديكال نيوز توداي"، بلغ عدد المشاركين 868 شخصاً، 74% منهم من النساء، وكانوا يعانون من مجموعة من الحالات منها: آلام الظهر، والتهاب المفاصل، وأمراض الرئة المزمنة، والسكري من النوع 2، والتصلب المتعدد.



وأظهر التحليل أن هذه النوعية من تمارين الماء تمكّن المرضى من ممارسة تمارين قد تكون مستحيلة على الأرض بالنسبة لهم، وتوفر مقاومة جيدة، تساعد على خفض الغلوكوز المرتفع، وتحسين الحساسية للأنسولين.



وقالت النتائج: "يعد المسبح فرصة عظيمة لتوفير المقاومة، وهي خاصية فريدة يصعب تكرارها على الأرض". و"يمكن أن تكون البيئة المائية وسيلة رائعة للمرضى غير النشطين".

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