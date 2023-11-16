الأردن يفتح تحقيقاً بقصف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

الأردن يفتح تحقيقاً بقصف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة
التاريخ
11/16/2023 8:11:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
الأردن يفتح تحقيقاً بقصف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة
MENAFN16112023000208011052ID1107439222
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