Thursday, 16 November 2023 07:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وكيل لاوتارو يحسم موقفه من التجديد

11/16/2023 8:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، موقفه من التجديد مع النيراتزوري.
ويرتبط المهاجم الأرجنتيني بعقد مع النيراتزوري حاليًا، حتى صيف 2026، ويسعى النادي لتمديده لفترة أطول.
وقال كامانو، خلال تصريحاته لشبكة " TV Play ": "أشعر أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة جديدة في إنتر ميلان، وسيكون جيدًا جدًا لكلا الطرفين".
وأضاف: "لاوتارو مارتينيز يركز بنسبة 100% مع إنتر ميلان".
وكان لاوتارو قد انضم لصفوف النيراتزوري في صيف 2018 الماضي، قادما من راسينج كلوب الأرجنتيني، مقابل 25 مليون يورو فقط.
وتوج الأرجنتيني مع إنتر ميلان بلقب الكالتشيو مرة، وكأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر الإيطالي مرتين.
وخلال الموسم الحالي، شارك لاوتارو في 16 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية، وسجل 14 هدفا وصنع هدفين حتى الآن.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN16112023000208011052ID1107439220

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث