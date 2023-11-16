وكيل لاوتارو يحسم موقفه من التجديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، موقفه من التجديد مع النيراتزوري.
ويرتبط المهاجم الأرجنتيني بعقد مع النيراتزوري حاليًا، حتى صيف 2026، ويسعى النادي لتمديده لفترة أطول.
وقال كامانو، خلال تصريحاته لشبكة " TV Play ": "أشعر أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة جديدة في إنتر ميلان، وسيكون جيدًا جدًا لكلا الطرفين".
وأضاف: "لاوتارو مارتينيز يركز بنسبة 100% مع إنتر ميلان".
وكان لاوتارو قد انضم لصفوف النيراتزوري في صيف 2018 الماضي، قادما من راسينج كلوب الأرجنتيني، مقابل 25 مليون يورو فقط.
وتوج الأرجنتيني مع إنتر ميلان بلقب الكالتشيو مرة، وكأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر الإيطالي مرتين.
وخلال الموسم الحالي، شارك لاوتارو في 16 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية، وسجل 14 هدفا وصنع هدفين حتى الآن.
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