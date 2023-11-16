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سلتيكس يسقط سيكسرز وينتزع صدارة الشرق

11/16/2023 8:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتزع بوسطن سلتيكس صدارة المنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، عقب فوزه على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، بنتيجة 117-107، رغم غياب نجمَيه اللاتفي كريستابس بورزينجيس وجايلن براون.
وفي غيابهما، تألق جايسون تايتوم محرزًا 29 نقطة وأضاف إليه ديريك وايت 27، ليعود سلتيكس بفوز مثير من خارج الديار.
وتقدّم بوسطن إلى المركز الأول بتسعة انتصارات وخسارتين، فيما تراجع سيكسرز إلى المركز الثاني بثمانية انتصارات وثلاث خسارات.
وقال وايت الذي سجل 14 نقطة في الربع الأخير ليقود فريقه إلى الفوز "في جميع المواقع، لدينا العديد من اللاعبين الذين يمكنهم القيام بالكثير من الأشياء الجيدة".
وتابع "لقد كنت سيئًا للغاية في المباراتين الماضيتين، أردت فقط الخروج والمنافسة وأفعل ما أفعله وأسجّل بعض تسديداتي".
وتبادل الفريقان التقدّم 11 مرة، وتمكن سلتيكس في إحدى فترات الربع الثاني من التقدم بفارق 17 نقطة.
لكنّ سيكسرز ردّ بقوة وأنهى النصف الأول متقدمًا 58-57.
وضرب سلتيكس من جديد في الربع الثالث متفوقا على أصحاب الارض 26-17 لينتزع تقدمًا ثمينًا بفارق 8 نقاط في بداية الرابع.
وفي مباريات أخرى، تعملق داميان ليلارد مع 37 نقطة و13 تمريرة حاسمة، ليقود ميلووكي باكس للفوز على مضيفه تورونتو رابتورز 128-112.
وحقّق مدرب باكس أدريان جريفيث فوزه الأول لدى عودته إلى تورونتو حيث عمل كمساعد للمدرب قبل أن يتولى قيادة باكس خلفًا لمايك بودينهولزر الذي أقيل في آيار/مايو الماضي.
وغاب عن ميلووكي نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، لكنه تمكن من تجاوز الأمر ليهيمن على اللقاء من بدايته قبل أن يتقدم بفارق 33 نقطة في الربع الثالث.
وأضاف أيضًا من جانب الفائز مالك بيزلي 30 نقطة منها 8 ثلاثيات، كما أحرز بوبي بورتيس 18 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء وكريس ميدلتون 11 ليعزّز باكس رصيده إلى 7 انتصارات و4 هزائم.
في المقابل، كان سكوتي بارنز بـ 29 نقطة أفضل مسجّل لدى الخاسر.
وفي لوس أنجليس، سجّل ليبرون جيمس ودي أنجيلو راسل 28 نقطة لكل منهما، إلا أنهما لم يتمكنا من تجنيب ليكرز الخسارة أمام ساكرامنتو كينجز 110-125.
كما وضع فينيكس صنز حدا لسبعة انتصارات متتالية لمينيسوتا تمبروولفز واكتسحه 133-115 وسط تألق كيفن دورانت وديفن بوكر اللذين أحرزا 31 نقطة لكل منهما.

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