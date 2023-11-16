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محامي كهربا يثير الجدل بشأن موعد سداد غرامة اللاعب لنادي الزمالك

11/16/2023 8:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشرف عبد العزيز، أوَّلًا عن موعد انتهاء فترة إيقاف اللاعب محليًّا مع ناديه، قائلًا في تصريحات تلفزيونية: "يتبقى له مباراة وتنتهي فترة إيقافه في الدوري المصري لأنه تم إيقافه 6 مباريات والنادي لعب 5 مواجهات حتى الآن".
كان المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، قرر فى وقت سابق تخفيف عقوبة "كهربا"، إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلًا من 12 مباراة.
وبعد العودة من الراحة والتوقف الدولى، سيكون أمام محمود كهربا مباراة الأهلى وسموحة، الأخيرة في فترة إيقافه، إذ من المقرر أن يشارك بشكل طبيعي في مواجهة مباراة الأهلي وزد المقررة إقامتها الأربعاء الـ6 من ديسمبر.
وعن الغرامة المستحقة على اللاعب لصالح نادي الزمالك، أشار: "عندما يأتي وقتها سندفع، سواء أكان الموعد قريبًا أم بعيدًا، وهناك استئناف للحكم وما زال أمامنا فترة وأتمنى أن يكون الدفع في أغسطس 2024، وقلت سابقًا نتقابل في أغسطس 2023 ولم يصدقني أحد، والآن انتظرونا العام المقبل".
وأردف: "لا أحد يضمن الظروف، ربما نظل عامًا أو اثنين أو ثلاثة أو 6 أشهر، هناك الكثير من الإجراءات واللوائح المتبقية، وإن شاء الله نشاهد كهربا معًا في كأس العالم للأندية ويحقق نتائج جيدة ثم نتحدث عن هذا الأمر".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن في وقت سابق عن تغريم كهربا، مليونين و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك؛ بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد عام 2019.
وعن التقارير التي ربطت اسمه برفع دعاوي قضائية لبطلان انتخابات الزمالك، شدد: "فوجئت بوجود شائعات بأن مكتبي أقام طعون ضد انتخابات الزمالك، ووجدت صحفيين كُثرا بيكلموني عن هذه القصة، ولكن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأنا لست طرفًا في أي نزاع بين مرشحي النادي الأبيض الذي أكن لهم الاحترام والتقدير وهي أمور تخص النادي ومرشحيه والجمعية العمومية، ومكتبي ليس طرفًا في هذه الأمور لا من قريب ولا من بعيد".

ملاعب

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