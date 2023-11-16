5 ميزات لساعة آبل يمكن أن تفيد مرضى السكري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - على مر السنين، تطورت التكنولوجيا كثيراً وأصبحت تساعد الأشخاص المصابين بالسكري على إدارة صحتهم بشكل فعال، وبرزت ساعة آبل بمجموعتها الشاملة من ميزات مراقبة الصحة، بما في ذلك أدوات مفيدة لمرضى السكري.فيما يلي أهم ميزات ساعة آبل التي تفيد مرضى السكري، وفق ما أورد موقع“غادجيتس ناو” الإلكتروني:



تتبع نسبة الجلوكوز في الدم

على الرغم من أن ساعة آبل نفسها لا تقيس مستويات الجلوكوز في الدم بشكل مباشر، إلا أنها يمكن أن تتكامل مع أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) التابعة لجهات خارجية. يتيح ذلك للمستخدمين الحصول على قراءات جلوكوز الدم في الوقت الفعلي مباشرة على شاشة الساعة، مما يلغي الحاجة إلى وخز الأصابع بشكل مستمر.



مراقبة النشاط

النشاط البدني المنتظم ضروري للحفاظ على السيطرة على نسبة السكر في الدم والصحة العامة. يتتبع تطبيق نشاط ساعة آبل الخطوات اليومية والسعرات الحرارية المحروقة والدقائق النشطة، مما يوفر للمستخدمين رؤى قيمة حول مستويات نشاطهم ويحفزهم على البقاء نشطين.

مراقبة معدل ضربات القلب

تقلّب معدل ضربات القلب (HRV)، هو مقياس للاختلاف في الفترات الزمنية بين نبضات القلب. أظهرت الدراسات أن معدل ضربات القلب يمكن أن يكون مؤشراً للتحكم في نسبة السكر في الدم على المدى القصير والطويل. تتتبع ساعة آبل معدل ضربات القلب بشكل مستمر على مدار اليوم، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة اتجاهات معدل ضربات القلب واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم.

تتبع النوم

النوم الكافي أمر بالغ الأهمية للصحة العامة ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على التحكم في نسبة السكر في الدم. يتتبع تطبيق النوم الخاص بساعة آبل مدة وجودة النوم، مما يوفر للمستخدمين رؤى حول أنماط نومهم ويساعدهم على تحديد مشاكل النوم المحتملة التي قد تؤثر على إدارة مرض السكري.

تكامل تطبيقات الطرف الثالث

يقدم نظام ساعة آبل البيئي مجموعة واسعة من تطبيقات إدارة مرض السكري التابعة لجهات خارجية، ولكل منها ميزاته ووظائفه الفريدة. يمكن أن توفر هذه التطبيقات للمستخدمين أدوات إضافية لتتبع نسبة الجلوكوز في الدم، وتخطيط الوجبات، وجرعات الأنسولين، وإدارة مرض السكري بشكل عام.

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