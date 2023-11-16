الخدمة المدنية يعلن عن وظيفة شاغرة -تفاصيل
التاريخ
11/16/2023 8:11:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن وظيفة شاغرة في القطاع الخاص بمسمى "مشرف / فني مشغل" في قسم تصميم الأزياء، وذلك وفقًا لشروط منها أن يكون المتقدم من الجنسية الأردنية وحاصلًا على شهادة البكالوريوس.
وتاليا التفاصيل :
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