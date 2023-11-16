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الخدمة المدنية يعلن عن وظيفة شاغرة -تفاصيل

11/16/2023 8:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية عن وظيفة شاغرة في القطاع الخاص بمسمى "مشرف / فني مشغل" في قسم تصميم الأزياء، وذلك وفقًا لشروط منها أن يكون المتقدم من الجنسية الأردنية وحاصلًا على شهادة البكالوريوس.

وتاليا التفاصيل :



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