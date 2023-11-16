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آخر التطورات .. ماذا يفعل جيش الاحتلال في مستشفى الشفاء الآن

11/16/2023 8:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية إن الجنود الإسرائيليون لا يزالون داخل المستشفى، وأخذوا الجثث وفجّروا خط المياه.


وأضاف أبو سلمية في تصريحات صحفية أن الماء نفد تماما من المستشفى وأن الدبابات الإسرائيلية لا تزال تحاصر المستشفى.


ولفت " لدينا أكثر من 650 مريضا و500 من الأطقم الطبية وأكثر من 5000 نازح."


ونوه أن المستشفى محاصر تماما والغذاء والماء قد نفدا، والاحتلال ضرب الخط الرئيس للمياه مشيرا أن الأوضاع مأساوية والموجودون بالمستشفى يصرخون من العطش.


وأكد أن عمليات القنص مستمرة ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر، وفقدنا التواصل مع زملائنا منوها أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية لا تتوقف عن التحليق في أجواء المستشفى.


"روايات الاحتلال الإسرائيلي بدخول أسلحة إلى المستشفى أو قسم الرنين المغناطيسي كاذبة وسنفعل المستحيل لنقوى على الصمود، ولكن مقومات الصمود معدومة، خصوصا الماء." وفق مدير مستشفى الشفاء.


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