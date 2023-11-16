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تعميم صادر عن وزارة الأوقاف على كافة المساجد

11/16/2023 8:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب غداً بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
جاء ذلك، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف، اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة.




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