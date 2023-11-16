صحيفة عبرية: العلاقات الروسية الإسرائيلية بلغت نهايتها

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- دعت صحيفة إسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو، إلى مراجعة منظومة العلاقات مع موسكو، مشيرة إلى أنه "ورغم العلاقات الخاصة التي بناها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الأخير "اختار الوقوف ضد محور الغرب عقب السابع من أكتوبر".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، أن مواقف روسيا في أعقاب "طوفان الأقصى" أزالت جميع علامات الاستفهام بشأن سياسات موسكو، وأنه "لم تتبق أيّ علامة استفهام بشأن الموقف الذي أبدته موسكو".

وذكَّرت بأن وزارة الخارجية الروسية "استقبلت قادة حماس بالترحاب، واستخدمت لغة عدائية في إعلانها الرسمي الذي أخلى ساحة الإرهابيين، وألقت الاتهامات ضد الولايات المتحدة وضد إسرائيل في برامج حوارية على القنوات التلفزة الروسية".

ودعت إلى التعاطي مع هذه المستجدات وتوفير استجابة بشكل يتناسب مع تحولات المشهد، بشكل لا رجعة فيه؛ من أجل مجاراة الواقع الجديد في روسيا.

العلاقات بلغت نهايتها

الصحيفة رأت أن العلاقات الروسية-الإسرائيلية بلغت نهايتها "ليس بسبب إسرائيل، ولكن بسبب قرار روسيا الذهاب نحو مواجهة حضارية بلا هوادة مع العالم الحر، ومن ثم يبقى لروسيا فقط حلفاء ينبذهم العالم الديمقراطي مثل: كوريا الشمالية، والمنظمات الإرهابية، مثل: ميليشيا حزب الله، وحماس"، على حد قولها.

وأشارت إلى أن إسرائيل "لن يمكنها وقف عملية التقارب بين روسيا وتلك الأطراف، لأنها مسيرة غير مرهونة بها أو بأفعالها، حتى مع حقيقة أن روسيا ربما لا تحب ولا تكره حلفاءها هؤلاء".

وضربت مثلًا على خطورة السياسة الروسية، بالتدقيق في علاقات موسكو مع طهران، والاختيار الإستراتيجي الروسي للوقوف إلى جوار إيران وأذرعها، وما يحمله الأمر من تبعات، حين ظهرت أخيرًا أنباء عن إحراز تقدم على صعيد إنشاء مصنع هو الأول، لإنتاج طائرات دون طيار إيرانية في تتارستان الروسية.

الميدان السياسي تغير

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تحت قيادة نتنياهو "نجحت قبل عقد تقريبًا في بناء منظومة خاصة من العلاقات مع روسيا في عهد بوتين، بعد أن كانت تلك العلاقات لا تمثل شيئًا يذكر".

وأضافت: "ينبغي التحلي بالشجاعة السياسية والتفكير خارج الصندوق، لأنه (بوتين) انحرف عن خط الفكر المقبول"، على حد قولها.

ولفتت إلى أن إسرائيل حققت مصالح كبيرة جراء موقفها الاستثنائي الذي نجح في بناء حوار مفتوح مع البيت الأبيض والكرملين على حدٍّ سواء.

لكنها رأت أن "الميدان السياسي يشبه أحيانًا ميدان المعركة، وأن مواقف اليوم التي تخدم إسرائيل بشكل ممتاز تتغير مع تغير الأوضاع، ومن ثم عليها عدم البقاء في موقف غير مناسب".

نقاط ضعف روسية

وأوصت الصحيفة بعدم اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة أو الدخول في مواجهة وتصعيد مع روسيا، ولكنها قالت إن "ترسانة الأدوات الإسرائيلية تخفي الكثير من الوسائل التي يمكنها أن توجه إشارة للكرملين بأن إسرائيل لا تعتزم التحول إلى (الطفل المضروب) وأنها لن تقبل تلقي الهجمات الكلامية وغير الكلامية من الروس".

المثال الذي ضربته الصحيفة بشأن الهجمات الروسية التي تتخطى مسألة التراشق اللفظي ما يتعلق بالحادثة التي شهدها مطار محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان في وقت سابق.

وزعمت أن ثمة الكثير من نقاط الضعف الروسية والنقاط الحساسة، وقالت إن "التعاطي الإسرائيلي المدروس مع نقاط الضعف تلك سيوضح للروس بلا شك أن عليهم عدم العبث مع إسرائيل"، مضيفة: "يفهم الروس لغة القوة وهناك من سيقول إنها اللغة الوحيدة المستخدمة هناك".

ومضت قائلة إن "الرد الإسرائيل الفوري أيًّا كانت طبيعته لا يعفي إسرائيل من ضرورة إدراك أن تمسكها بالموقف السابق تجاه روسيا لم يعد يجدي نفعًا"، معللة ذلك بأن "اختيار بوتين الخاطئ الدخول في مواجهة مع العالم الحر، عبر الهجوم على أوكرانيا، يتسبب في غرق روسيا البطيء، ومن ثم لا طائل من التعويل على سفينة في طريقها للغرق"، على حد قولها.

وختمت بأنه على إسرائيل الانتقال إلى سياسات جديدة تجاه روسيا تخدم مصالحها بشكل أكبر، سواء اليوم أو في الغد.