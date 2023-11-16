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«جلوبال للاستثمار» الإماراتية تشتري 30% من الشرقية للدخان في مصر

11/16/2023 8:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

باعت مصر حصة في الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) في أول عملية بيع خارجية لأصول كبرى مملوكة للدولة منذ أن وافقت على برنامج خصخصة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي.

وأكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، لـ«رويترز»، الخميس، أن شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية هي التي اشترت الحصة.

واشترت جلوبال 30 بالمئة من الشرقية للدخان أو 669 مليون سهم مقابل 16.40 مليار جنيه مصري (531.60 مليون دولار) أو 24.51 جنيهاً للسهم. وجرى تداول السهم عند نحو 27.60 جنيهاً الخميس.

وأعلن مجلس الوزراء المصري في أوائل سبتمبر أن شركة جلوبال وافقت على شراء الحصة مقابل 625 مليون دولار من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة، التي تملك 50.95 بالمئة من أسهم الشرقية.

ويقلص البيع حصة الحكومة إلى 20.95%.

وقال مجلس الوزراء في سبتمبر إن جلوبال ستقدم في إطار الاتفاق 150 مليون دولار لشراء التبغ اللازم للإنتاج.

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