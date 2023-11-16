«جلوبال للاستثمار» الإماراتية تشتري 30% من الشرقية للدخان في مصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
باعت مصر حصة في الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) في أول عملية بيع خارجية لأصول كبرى مملوكة للدولة منذ أن وافقت على برنامج خصخصة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي.
وأكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، لـ«رويترز»، الخميس، أن شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية هي التي اشترت الحصة.
واشترت جلوبال 30 بالمئة من الشرقية للدخان أو 669 مليون سهم مقابل 16.40 مليار جنيه مصري (531.60 مليون دولار) أو 24.51 جنيهاً للسهم. وجرى تداول السهم عند نحو 27.60 جنيهاً الخميس.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في أوائل سبتمبر أن شركة جلوبال وافقت على شراء الحصة مقابل 625 مليون دولار من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة، التي تملك 50.95 بالمئة من أسهم الشرقية.
ويقلص البيع حصة الحكومة إلى 20.95%.
وقال مجلس الوزراء في سبتمبر إن جلوبال ستقدم في إطار الاتفاق 150 مليون دولار لشراء التبغ اللازم للإنتاج.
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