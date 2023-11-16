اختتام فعاليات المعرض العالمي“أنثولوجي معاً” لحلول ومستلزمات التعليم الإلكتروني

الرياض – أصداف نيوز:

اختتمت فعاليات منتدى التعليم الاكتروني” أنثولوجي معاً” لحلول ومستلزمات التعليم 2023 الذي عقد في مدينة الرياض لأول مرة بتنظيم“أنثولوجي“، وهي مورّد رائد لحلول التعليم التي تدعم دورة حياة المتعلمين بأكملها، استضافت مؤتمرها السنوي المخصص لعملائها في منطقة الشرق الأوسط.

تضمن الحدث الذي استمر علي مدار يومين بمشاركة أكثر من١٥٠ شخصاً من قادة المؤسسات والخبراء في مجال التعليم من ٥٦ مؤسسة تعليمية في المملكة العربية والسعودية و دول منطقة الشرق الأوسط بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في“أنثولوجي”، بمن فيهم الرئيس التنفيذي بروس دالغرين، ورئيس الأسواق العالمية جو بيلاناردو، ونائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أوليغ فيغلين.

تخّلل مؤتمر Anthology Together Middle East سلسلة من العروض التقديمية التي قدمها قادة“أنثولوجي”، فضلاً عن جلسات حوار ونقاش تطرّقت إلى أهم المشاكل التي يواجهها التعليم العالي في زمن اليوم، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول. وانضم إلى المسؤولين التنفيذيين من شركة“أنثولوجي” قادة آخرون في المجال من جامعات متعددة في منطقة الشرق الأوسط.

أبرز المنتجات التي تم الكشف عنها وإطلاقها خلال المؤتمر

خلال المؤتمر، أطلقت“أنثولوجي” أيضاً ميزةAuthentic Assessments القائمة على الذكاء الاصطناعي. إنها ميزة جديدة في نظام Blackboard Learn Ultra ستتوفر في شهر ديسمبر المقبل، وتستخدم أهداف التعلم والمواد الدراسية لتطوير أسئلة متوافقة مع تصنيف بلوم لأهداف التعلم الذي يحث على التفكير النقدي لدى الطلاب. هي ميزة للتحديات المتطورة التي تفرضها النزاهة الأكاديمية في عصر الذكاء الاصطناعي.

هذا واختُتم مؤتمر Anthology Together بحفل لتوزيع الجوائز تم خلاله الاحتفاء بالتميّز في قطاع التعليم. ويوم ١٤ نوفمبر، حصلت كل واحدة من المؤسسات التالية على التقدير فحصدت الجامعة السعودية الإلكترونية عن التميّز في الشمول والتنوّع، وجامعتي الملك فيصل والقصيم عن التميّز في الابتكار أما جامعة الملك خالد فكانت عن التميّز في المشاركة المجتمعية وجامعة الباحة: التميّز في المشاركة المجتمعية“رافد”، جامعة تبوك وجامعة نجران عن التميّز في التدريب والتطوير، وجامعة حائل و جامعة شقراء عن التميّز في التقدم والانتقال، وشركة بورد ميدل إيست كشريك القناة الاستراتيجي لعام 2023