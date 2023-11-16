اختتام فعاليات المعرض العالمي“أنثولوجي معاً” لحلول ومستلزمات التعليم الإلكتروني

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
اختتمت فعاليات منتدى التعليم الاكتروني” أنثولوجي معاً” لحلول ومستلزمات التعليم 2023 الذي عقد في مدينة الرياض لأول مرة بتنظيم“أنثولوجي“، وهي مورّد رائد لحلول التعليم التي تدعم دورة حياة المتعلمين بأكملها، استضافت مؤتمرها السنوي المخصص لعملائها في منطقة الشرق الأوسط.
تضمن الحدث الذي استمر علي مدار يومين بمشاركة أكثر من١٥٠ شخصاً من قادة المؤسسات والخبراء في مجال التعليم من ٥٦ مؤسسة تعليمية في المملكة العربية والسعودية و دول منطقة الشرق الأوسط بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في“أنثولوجي”، بمن فيهم الرئيس التنفيذي بروس دالغرين، ورئيس الأسواق العالمية جو بيلاناردو، ونائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أوليغ فيغلين.
تخّلل مؤتمر Anthology Together Middle East سلسلة من العروض التقديمية التي قدمها قادة“أنثولوجي”، فضلاً عن جلسات حوار ونقاش تطرّقت إلى أهم المشاكل التي يواجهها التعليم العالي في زمن اليوم، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول. وانضم إلى المسؤولين التنفيذيين من شركة“أنثولوجي” قادة آخرون في المجال من جامعات متعددة في منطقة الشرق الأوسط.
أبرز المنتجات التي تم الكشف عنها وإطلاقها خلال المؤتمر
خلال المؤتمر، أطلقت“أنثولوجي” أيضاً ميزةAuthentic Assessments القائمة على الذكاء الاصطناعي. إنها ميزة جديدة في نظام Blackboard Learn Ultra ستتوفر في شهر ديسمبر المقبل، وتستخدم أهداف التعلم والمواد الدراسية لتطوير أسئلة متوافقة مع تصنيف بلوم لأهداف التعلم الذي يحث على التفكير النقدي لدى الطلاب. هي ميزة للتحديات المتطورة التي تفرضها النزاهة الأكاديمية في عصر الذكاء الاصطناعي.
هذا واختُتم مؤتمر Anthology Together بحفل لتوزيع الجوائز تم خلاله الاحتفاء بالتميّز في قطاع التعليم. ويوم ١٤ نوفمبر، حصلت كل واحدة من المؤسسات التالية على التقدير فحصدت الجامعة السعودية الإلكترونية عن التميّز في الشمول والتنوّع، وجامعتي الملك فيصل والقصيم عن التميّز في الابتكار أما جامعة الملك خالد فكانت عن التميّز في المشاركة المجتمعية وجامعة الباحة: التميّز في المشاركة المجتمعية“رافد”، جامعة تبوك وجامعة نجران عن التميّز في التدريب والتطوير، وجامعة حائل و جامعة شقراء عن التميّز في التقدم والانتقال، وشركة بورد ميدل إيست كشريك القناة الاستراتيجي لعام 2023
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