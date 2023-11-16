“نيوم” تعلن عن“إبيكون” أحدث وجهة سياحية وسكنية على خليج العقبة

الرياض – أصداف نيوز:

أعلن مجلس إدارة“نيوم”، اليوم، عن تطوير“إبيكون Epicon”، أحدث وجهاتها السياحية الفاخرة، التي تضم مجموعة من المرافق المميزة والمصممة بطرق مستدامة ومبتكرة تنسجم مع موقعها على خليج العقبة.

وتسعى“إبيكون” إلى وضع معيار جديد للتصاميم المعمارية الخاصة بقطاع الضيافة، والاعتماد على الابتكار في بناء مرافقها الممتدة بين المناظر الطبيعية على ساحل نيوم, وتحتوي الوجهة على برجين أحدهما بارتفاع 225 متراً، والآخر يصل ارتفاعه إلى 275 متراً، يضمان فندقاً فائق الفخامة يحتوي على 41 شقة سياحية ومساكن تشمل 14 جناحاً وشقة، وعلى مقربة من الفندق، يقع منتجع يتضمن 120 غرفة و45 فيلا سكنية مطلة على الشاطئ تجمع بين الهدوء والرفاهية وأجواء الاسترخاء والهدوء.

وتماشياً مع التزام“نيوم” بالحفاظ على الطبيعة، سيتم تطوير“إبيكون” بطريقة مستدامة ونهج ينسجم مع موقعها الساحلي، كما صُممت الوجهة لتقدم تجارب سياحية مستقبلية تشكل ملاذاً للاستجمام بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية، وتوفر بيئة استثنائية للعيش في الطبيعة الهادئة.

وروعي في تصميم الوجهة الجديدة أن تقدم خيارات ترفيهية متعددة تلبي احتياجات جميع السكان والضيوف، بدءاً من الاسترخاء في النادي الشاطئي إلى زيارة المنتجع الصحي إلى برامج الاستشفاء المصممة بناء على الطلب، بالإضافة إلى استكشاف الطبيعة المحيطة والاستمتاع بالرياضات المائية، أو تناول الطعام في مطاعم فاخرة.

وبوصفها وجهة جاذبة للزوار ومكاناً مثالياً للعيش والاسترخاء، سيُتاح للضيوف والسكان في“إبيكون” استكشاف تجارب استثنائية متنوعة على مدار اليوم في مرافق عالمية المستوى، تتمتع بإطلالات رائعة على أحد أجمل الشواطئ في نيوم, كما سيكون بإمكانهم الاستمتاع بجميع وسائل الراحة الفاخرة في الوجهة، ومنها: صالة رياضية على أحدث طراز ومكتبة ومساحات عمل وحمامات سباحة وصالات استقبال.

ويأتي تطوير وجهة“إبيكون” الساحلية في أعقاب الإعلان عن“ليجا” وجهة السياحة المستدامة التي يجري تطويرها ضمن واحة طبيعية بين الأودية والجبال في نيوم، وتهدف إلى تقديم تجارب سياحية ورياضية ومغامرات استكشافية وخدمات متنوعة، تتناغم فيها مكونات الطبيعة الساحرة مع الابتكار الهندسي والتقنيات المتقدمة، وذلك في إطار جهود“نيوم” لدعم السياحة المحلية من خلال تعزيز منظومة الاستدامة والابتكار واستثمار المزايا الفريدة في المناطق الطبيعية الواعدة.–واس