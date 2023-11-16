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اللقاء التعريفي عن مركز الريادة والابتكار في جامعة الزيتونة

11/16/2023 7:39:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ضمن مساعي مركز الريادة والابتكار في جامعة الزيتونة الأردنية ولتعزيز مفهوم ثقافة الريادة والابتكار والابداع وحث الطلبة والعاملين بالجامعة على العمل الريادي والابداع وضمن مشاركة الجامعة في "أسبوع الريادي العالمي" أقام المركز لقاًء تعريفياً عن المركز بحضور أعضاء مجلس المركز
وضيف اللقاء الريادي عبد السلام حجير الذي تكلم عن أهمية "عدم التخلي عن الحلم وملاحقته حتى النجاح" وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وبين مدير مركز الريادة والابتكارفي الجامعة الدكتور فراس الرفاعي أهمية العمل والتوجه الريادي ودور المركز في تعزيز ثقافة الريادة والابتكار ودعم المبدعين المتميزين بخدمات احتضان وتسريع كاملة لدعم ومساندة الطالب في مساره الريادي بالشراكة مع ال Eco-System
والقطاع العام والخاص.

وتحدث الدكتور فؤاد القرم عميد كلية العمارة والتصميم وعضو مجلس المركز عن امكانية استخدام الطلبة المتميزين جميع الامكانيات المتاحة في الجامعة من مختبرات وماكينات وغيرها من الامور، وزيادة الخدمات المقدمة للطالب وتسهيل امور تطوير المهارات والافكار للطلبة المتميزين.

وأشارت الدكتورة رهام الزغَير ، عضو مجلس المركز أن العالم يشهد تطورا کبيرا في مجال ريادة الأعمال ، مما يستدعي تفعيل دور الشرکات في تحقيق مسؤوليتها المجتمعية، واتاحة الفرص للطلبة المبدعين للمشاركة في مسابقات والتعرف على نظام بيئي متكامل مساند للعمل الريادي الابتكاري.

وأستعرضت الطالبتان سارة سامي وشهد الخطيب، اللتان فازتا بالمسابقة الفكرة الابداعية للفصل الدراسي الثاني ، ورحلة المشاركة في المسابقة التي انتهت بفوزهما وعن البدء بتنفيذ الأفكار بشكل جيد.

وفي نهاية اللقاء دار الحوار مع الطلبة واجابات على تساؤلات ودور مركز الريادة والابتكار لدعم وتعزيز هذا التوجه.


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