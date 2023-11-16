اللقاء التعريفي عن مركز الريادة والابتكار في جامعة الزيتونة

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- Khaberni) خبرني - ضمن مساعي مركز الريادة والابتكار في جامعة الزيتونة الأردنية ولتعزيز مفهوم ثقافة الريادة والابتكار والابداع وحث الطلبة والعاملين بالجامعة على العمل الريادي والابداع وضمن مشاركة الجامعة في "أسبوع الريادي العالمي" أقام المركز لقاًء تعريفياً عن المركز بحضور أعضاء مجلس المركز
وضيف اللقاء الريادي عبد السلام حجير الذي تكلم عن أهمية "عدم التخلي عن الحلم وملاحقته حتى النجاح" وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
وبين مدير مركز الريادة والابتكارفي الجامعة الدكتور فراس الرفاعي أهمية العمل والتوجه الريادي ودور المركز في تعزيز ثقافة الريادة والابتكار ودعم المبدعين المتميزين بخدمات احتضان وتسريع كاملة لدعم ومساندة الطالب في مساره الريادي بالشراكة مع ال Eco-System
والقطاع العام والخاص.
وتحدث الدكتور فؤاد القرم عميد كلية العمارة والتصميم وعضو مجلس المركز عن امكانية استخدام الطلبة المتميزين جميع الامكانيات المتاحة في الجامعة من مختبرات وماكينات وغيرها من الامور، وزيادة الخدمات المقدمة للطالب وتسهيل امور تطوير المهارات والافكار للطلبة المتميزين.
وأشارت الدكتورة رهام الزغَير ، عضو مجلس المركز أن العالم يشهد تطورا کبيرا في مجال ريادة الأعمال ، مما يستدعي تفعيل دور الشرکات في تحقيق مسؤوليتها المجتمعية، واتاحة الفرص للطلبة المبدعين للمشاركة في مسابقات والتعرف على نظام بيئي متكامل مساند للعمل الريادي الابتكاري.
وأستعرضت الطالبتان سارة سامي وشهد الخطيب، اللتان فازتا بالمسابقة الفكرة الابداعية للفصل الدراسي الثاني ، ورحلة المشاركة في المسابقة التي انتهت بفوزهما وعن البدء بتنفيذ الأفكار بشكل جيد.
وفي نهاية اللقاء دار الحوار مع الطلبة واجابات على تساؤلات ودور مركز الريادة والابتكار لدعم وتعزيز هذا التوجه.
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