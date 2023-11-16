Thursday, 16 November 2023 07:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ورشتين تدريبيتين ضمن فعاليات الاسبوع العالمي للريادة في جامعة ال

11/16/2023 7:39:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ضمن نشاطات جامعة الزيتونة الاردنية في الاسبوع العالمي للريادة نُفذت ورشتان تدريبتان لطلبة الجامعة الاولى بعنوان "صناعة المحتوى الرقمي" قدمها المدرب أيمن اللحام، والثانية بعنوان "نموذج العمل التجاري" قدمتها الدكتورة فاطمة الراوي.

وبين المدرب أيمن اللحام أهمية امتلاك الشباب للمهارات التي يحتاجها سوق العمل، في عالم اليوم الذي يركز على تكنولوجيا المعلومات، وتنبؤه بالمستقبل الذي سيسيطر فيه الذكاء الاصطناعي والربوت مكان القوى البشرية التي لا تمتلك المهارات.

وأشارت الدكتورة الراوي ألى أهمية نشر ثقافة الريادة والإبداع لدى طلبة الجامعة، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المختلفة في هذا المجال لتبادل الخبرات، وإكسابهم المزيد من المهارات الحياتية والوظيفة، وفتح الآفاق والفرص أمامهم لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع والتتجير وقابلة لأن تصبح شركات ناشئة.

واختتمت الورشة بحوار ونقاش وطرح لمجموعة من الأفكار التي طرحها الطلبة، والرد على استفساراتهم من قبل المحاضرين.


MENAFN16112023000151011027ID1107438868

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث