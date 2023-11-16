ورشتين تدريبيتين ضمن فعاليات الاسبوع العالمي للريادة في جامعة ال

MENAFN - Khaberni) خبرني - ضمن نشاطات جامعة الزيتونة الاردنية في الاسبوع العالمي للريادة نُفذت ورشتان تدريبتان لطلبة الجامعة الاولى بعنوان "صناعة المحتوى الرقمي" قدمها المدرب أيمن اللحام، والثانية بعنوان "نموذج العمل التجاري" قدمتها الدكتورة فاطمة الراوي.

وبين المدرب أيمن اللحام أهمية امتلاك الشباب للمهارات التي يحتاجها سوق العمل، في عالم اليوم الذي يركز على تكنولوجيا المعلومات، وتنبؤه بالمستقبل الذي سيسيطر فيه الذكاء الاصطناعي والربوت مكان القوى البشرية التي لا تمتلك المهارات.

وأشارت الدكتورة الراوي ألى أهمية نشر ثقافة الريادة والإبداع لدى طلبة الجامعة، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المختلفة في هذا المجال لتبادل الخبرات، وإكسابهم المزيد من المهارات الحياتية والوظيفة، وفتح الآفاق والفرص أمامهم لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع والتتجير وقابلة لأن تصبح شركات ناشئة.

واختتمت الورشة بحوار ونقاش وطرح لمجموعة من الأفكار التي طرحها الطلبة، والرد على استفساراتهم من قبل المحاضرين.



