ورشتين تدريبيتين ضمن فعاليات الاسبوع العالمي للريادة في جامعة ال

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- Khaberni) خبرني - ضمن نشاطات جامعة الزيتونة الاردنية في الاسبوع العالمي للريادة نُفذت ورشتان تدريبتان لطلبة الجامعة الاولى بعنوان "صناعة المحتوى الرقمي" قدمها المدرب أيمن اللحام، والثانية بعنوان "نموذج العمل التجاري" قدمتها الدكتورة فاطمة الراوي.
وبين المدرب أيمن اللحام أهمية امتلاك الشباب للمهارات التي يحتاجها سوق العمل، في عالم اليوم الذي يركز على تكنولوجيا المعلومات، وتنبؤه بالمستقبل الذي سيسيطر فيه الذكاء الاصطناعي والربوت مكان القوى البشرية التي لا تمتلك المهارات.
وأشارت الدكتورة الراوي ألى أهمية نشر ثقافة الريادة والإبداع لدى طلبة الجامعة، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المختلفة في هذا المجال لتبادل الخبرات، وإكسابهم المزيد من المهارات الحياتية والوظيفة، وفتح الآفاق والفرص أمامهم لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع والتتجير وقابلة لأن تصبح شركات ناشئة.
واختتمت الورشة بحوار ونقاش وطرح لمجموعة من الأفكار التي طرحها الطلبة، والرد على استفساراتهم من قبل المحاضرين.
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